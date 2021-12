Demos: Schutzmaßnahmen um Krankenhäuser verstärkt

Fünf Demos gibt es offenbar am Mittwoch in Oberösterreich, drei kleinere in Mondsee, Ried im Innviertel und in Ampflwang (Bezirk Vöcklabruck) sowie zwei in Linz. Jene um 13 Uhr vor dem Landhaus habe laut Pressestelle der Polizei wohl der Kärntner Anti-Corona-Aktivist Martin Rutter angemeldet. Vor den Spitälern werde es keine Schutzzonen geben.