Corona-Chaos: Wackeln auch Rennen in St. Moritz?

Wo ist das Problem? Beim Corona-Virus, schon klar. Konkret: Am kommenden Wochenende gastieren die Ski-Alpin-Damen im Rahmen des Weltcups in Lake Louse in Kanada: Freitag und Samstag Abfahrt, Sonntag Super-G - das ist der Plan. Und danach geht‘s - zumindest ebenso planmäßig - direkt nach St. Moritz in die Schweiz, wo am 11. und am 12. Dezember jeweils ein Super-G steigen soll. Und jetzt wird‘s kompliziert: Am Montagabend setzte das Schweizer Bundesamt für Gesundheit Kanada auf die List der Risikoländer, weil dort „Omikrom“ schon aufgetreten ist. Heißt: Nach der Landung in der Schweiz müssen alle aus Kanada ankommenden Menschen zehn Tage in Quarantäne. Wird für Spitzensportler(innen) keine Ausnahmeregelung erlassen, heißt‘s also auch für Lara Gut und Co.: zehn Tage Quarantäne! Und das geht sich zeitlich nicht aus, liegen plangemäß zwischen dem letzten Lake-Louise- und dem ersten St.-Moritz-Rennen doch nur sechs Tage.