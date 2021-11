Arbeiten am Traktor: Landwirt schwer verletzt

Gegen 9.15 Uhr wollte der 53-Jährige in der Garage seines landwirtschaftlichen Anwesens die Seilwinde an seinem Traktor montieren. Als er die Zapfwelle anbringen wollte, kippte die Seilwinde plötzlich gegen den Heckbereich des noch nicht in Betrieb genommenen Traktors. Der Landwirt, der sich zu diesem Zeitpunkt zwischen Seilwinde und Traktor befand, wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Durch die Schreie wurde die Mutter auf den 53-Jährigen aufmerksam, die in der Folge den in der Nähe wohnenden Bruder des 53-Jährigen verständigte. Dieser befreite den Landwirt und verständigte die Rettungskräfte.