Patriots-Siegesserie hält auch gegen Titans an

Mit den Tennessee Titans war sonntags niemand geringer als der Leader der AFC zu Gast in Foxborough. Doch auch die Hausherren hatten sich nicht zu verstecken, konnten die Patriots doch bis dato fünf Siege in Folge verbuchen. Bis zur Halbzeit sah es auch halbwegs nach einem Kampf auf Augenhöhe aus, ehe die Patriots das Spiel an sich rissen. Quarterback-Rookie Mac Jones brachte 310 Passing-Yards auf das Scoreboard und erzielte zwei Touchdowns, ohne sich dabei eine Interception zu erlauben. Nick Folk konnte zudem satte 18 Punkte mittels Field Goals beisteuern. Auch die Defense New Englands funktionierte einwandfrei. J.C. Jackson durfte seinen siebenten Interception-Catch dieser Saison (zweitmeisten der Liga) bejubeln.