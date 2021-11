„Neid und Missgunst“ wegen Hillinger in Südafrika

Aufnahmen aus der Sport-App Strava, die ihn in Ausübung seiner zweiten Passion neben dem Weinbau zeigen, machen jedenfalls derzeit in sozialen Netzwerken die Runde. Sie zeigen den 53-Jährigen beim Radeln in Kapstadt - einem jener Orte also, an dem sich gerade die neue und mutmaßlich gefährlichere Omikron-Variante des Coronavirus stark ausbreitet. Noch dazu in einer Zeit, wo die meisten Österreicher Lockdown-bedingt brav zu Hause sitzen.