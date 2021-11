Ab 16 Uhr LIVE: Deutschland gegen Serbien

Nach dem Auftaktsieg von Serbien gegen Österreich treffen Novak Djokovic und Co. im zweiten Ländermatch heute ab 16 Uhr in Innsbruck auf Deutschland und können mit einem Sieg den Aufstieg in das Davis-Cup-Viertelfinale fixieren. Bei den Deutschen fehlt mit Alexander Zverev die Nummer eins und der aktuelle Masters-Sieger. Dazu wäre der 24-Jährige auch der einzige aus dem deutschen Team gewesen, der den Weltranglistenersten Djokovic schon besiegt hat.