Conte-Blamage! Tottenham verliert in Slowenien

Den entscheidenden Treffer erzielten die Slawen in der 94. Minute durch den Joker Amadej Marosa. NK Mura gewann 2:1 und hat jetzt vier Punkte. Es war der erste Sieg der slowenischen Mannschaft in dem neuen Wettbewerb. Die Stadt Murska Sobota, von der der NK Mura herkommt, hat übrigens 11.000 Einwohner und das Spiel wurde im Ljudski Vrt Stadion in Maribor ausgetragen.