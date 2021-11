Corona! Ungeimpfter Bayern-Star in Quarantäne

Zuletzt hatte es bei Bayern bereits große Aufregung um ungeimpfte Stars gegeben, unter anderem eben Choupo-Mouting. So mussten sich die fünf Spieler, die bislang auf den Pieks verzichtet hatten - neben Choupo-Mouting Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Michael Cuisance -, als Kontaktpersonen in Quarantäne begeben und verpassten so das Champions-League-Match gegen Dynamo Kiew am Dienstag.