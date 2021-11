Nach Kimmich: Weitere Bayern-Spieler in Quarantäne

So haben die Müncher bekanntgegeben, dass Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance „Kontakt zu einer Person im unmittelbaren Umfeld der Mannschaft des FC Bayern, die positiv auf das Coronavirus getestet worden ist" hatten. Bis auf Cuisance waren alle Beteiligten in den letzten Wochen schon in Quarantäne und kehrten erst vor kurzem wieder zurück. Jetzt müssen sie wieder unfreiwillig pausieren.