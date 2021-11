Jose Mourinho schenkt Youngster 800-Euro-Schuhe

Beim Serie-A-Duell mit dem FC Genua wurde Afena-Gyan in der Schlussphase eingewechselt. Nur wenige Minuten später fixierte er mit einem Doppelpack den 2:0-Sieg und ließ Mourinho jubeln. „Ich habe Felix versprochen, dass ich ihm seine Lieblingsschuhe kaufe, wenn er trifft. Also musste ich die jetzt auch kaufen“, meinte „The Special One“ nach dem Spiel am Sonntag.