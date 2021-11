Schneeketten im Test: Auch textile Lösungen stark

Das Ergebnis: Die echten Schneeketten schnitten alle mit „gut“ ab, die textilen Anfahrhilfen kamen immerhin auf „befriedigend“. „Überrascht hat uns, dass die textilen Anfahrhilfen der Leistung einer Schneekette in nichts nachstehen, wenn es um die Kraftübertragung beim Anfahren geht. Im Gegenteil, gerade in diesem so wichtigen Kriterium hat mit der Michelin Easy Grip ein textiles Produkt die Nase vorn, staunt Klub-Techniker Steffan Kerbl. Und auch in Sachen (De-)Montage und Handhabung haben Michelin Easy Grip, Autosock und Goodyear Ultragrip Vorteile gegenüber herkömmlichen Schneeketten.