Lara Gut: Schweizer berichten von „Impf-Trick“

Lara Gut-Behrami soll einen „Impf-Trick“ angewandt haben, um beim Riesenslalom am kommenden Samstag in Killington in den USA am Start sein zu können. Das berichtet der in Ski-Angelegenheiten in der Regel bestens informierte Schweizer „Blick“. Demnach soll Gut sich den zweiten Stich früher als vorgesehen abgeholt haben. Alles paletti damit?