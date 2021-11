So schaffen wir es jetzt aus der Corona-Krise

Derzeit vor allem viele Auffrischungsimpfungen

Die Zahlen stimmen zuversichtlich: Während am Samstag in Wien 40.000 Menschen unter anderem gegen die Impfung demonstrierten, holten sich österreichweit mehr als doppelt so viele den Erst-, Zweit- oder Drittstich. In der Vorwoche ließen sich so viele Menschen impfen wie nie zuvor. Der Rekordwert ist vor allem auf Auffrischungsimpfungen zurückzuführen, weiß Mathematiker Erich Neuwirth.