Rekord bei Booster-Impfungen, weniger Erststiche

Impfquote bei knapp 67 Prozent

Insgesamt sind damit zwei von drei Menschen in Österreich vollständig gegen Covid-19 geimpft - fast 5,9 Millionen. Mit einer Durchimpfungsrate von 66 Prozent liegt Österreich allerdings immer noch leicht unter dem EU-Schnitt (66,6 Prozent). Am höchsten ist die Durchimpfung mit fast 73 Prozent im Burgenland vor Niederösterreich (69), der Steiermark (66), Wien und Tirol (je 65 Prozent). In Vorarlberg haben knapp 64 Prozent ein gültiges Impfzertifikat, in Kärnten 63, in Salzburg 62 und in Oberösterreich 61 Prozent.