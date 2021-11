Inzidenz der Jungen explodiert

Wegen der explodierenden Infektionszahlen ist Salzburg ab Montag wieder im Lockdown – die Schulen bleiben jedoch weiter offen. Zuerst war die Verwirrung noch groß – Heimunterricht oder doch in Präsenz? Nun lautet aber die Devise: Jeder, der kann, soll zu Hause bleiben und sich den Unterrichtsstoff mittels Lernpaketen oder Hybridunterricht zu Gemüte führen. Für alle anderen findet der Unterricht weiter wie gewohnt in Präsenz statt. Wie viele Schüler ab morgen wieder in den Heimunterricht wechseln werden, ist also unklar.