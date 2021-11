Stinksauer! Pacult verärgert über Impfverweigerer

Der 62-Jährige wird regelmäßig aus erster Hand über die Spitalssituation informiert - seine Schwägerin arbeitet im Wiener AKH auf einer Intensivstation. Pacult sagte vor dem Duell mit der Wiener Austria am Sonntag (14.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker): „Die Impfverweigerer und Maßnahmen-Gegner, die diesen Lockdown ausgelöst haben, sollen sich einmal anschauen, wie es in den Krankenhäusern zugeht. Aber natürlich hat in gewisser Weise auch die Politik versagt.“