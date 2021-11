Slowene wollte mit Fake-Corona-Nachweis einreisen

Ein 27 Jahre alter Mann aus Slowenien hat am Dienstag versucht, mit einem gefälschten Genesungs-Zertifikat und einem slowenischen Laborbefund über den Nachweis von Antikörpern nach Kärnten einzureisen. Bei der Kontrolle am Grenzübergang Grablach in der Gemeinde Bleiburg flog der Schwindel auf, wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab.