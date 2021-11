FC Bayern: Schon wieder drei neue Coronafälle

Stanisic hat wohl keine Symptome

Die positiv getesteten wurden sofort von der Mannschaft isoliert und durften nicht am geplanten Training teilnehmen. Stanisic wurde sogar bereits am Montag nach seiner Rückreise von der kroatischen Nationalmannschaft positiv getestet, habe aber keine Symptome. Der Spieler ist bereits genesen und geimpft, so kann er sich eventuell bald aus häuslicher Quarantäne freitesten.