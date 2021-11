Trotz Einschränkungen: Warum bleibt man ungeimpft?

Die Impfbereitschaft wächst angesichts der 2-G-Regel und des Teil-Lockdowns. Doch manche verweigern sich beharrlich, obwohl sie damit ihre eigene berufliche Zukunft aus Spiel setzen. Das Internet ist vor allem in der Pandemie Fluch und Segen zugleich. Viele Webseiten machen es uns heute leichter, uns zu informieren und eigene Meinungen zu bilden. Jedoch ist es bei dem Informationsüberfluss häufig schwierig, Fake News von Fakten zu unterscheiden. Haben Sie in Ihrem Umfeld ungeimpfte Personen oder sind Sie vielleicht sogar selbst nicht geimpft? Wir sind an Ihren Beweggründen interessiert und freuen uns auf eine sachliche Diskussion!