Mediziner laden zum Faktencheck zur Covid-Impfung

In Kooperation mit der Kronen Zeitung bietet die Medizinische Universität Wien ein kostenloses Informationsangebot zur Corona-Impfung. Kommen Sie am Samstag, dem 20. November, zwischen 11 und 14 Uhr ins Einkaufszentrum HUMA eleven in Wien und stellen Sie Ihre Frage! Wer möchte, kann sich direkt im Anschluss vor Ort impfen lassen.