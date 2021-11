Nase und Rachen: Die Blackbox der Pandemie?

„Nur: dort schaut keiner hin und behandelt auch nicht“, so Christian Kugler in seinem neuen Buch „Unterschätzte Virenkiller“. Der österreichische Dokumentarfilmer und Wissenschaftsjournalist ist in der Medizinlandschaft weit über unsere Grenzen hinweg bestens vernetzt, hat zahlreiche Daten, Fakten und Experteninterviews zusammengetragen, die er ebenso kurzweilig, spannend und präzise darlegt. Auch „Krone“-Kolumnistin Franziska Trost, die an Long Covid leidet, kommt zu Wort.