Bitcoin bekommt lang erwartetes Upgrade „Taproot“

Das Upgrade wurde aktiviert, als am Sonntag um 6.15 Uhr der Block 709.632 in der Bitcoin-Blockchain geschürft würde. Eine Blockchain ist eine verteilte, öffentliche Datenbank. Im Kontext von Bitcoin wird diese Datenbank genutzt, um Geldtransaktionen zu verwalten. Der Begriff „Chain“ kommt von der Kette, zu der die Transaktionen in chronologischer Reihenfolge hinzugefügt werden.