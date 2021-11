ÖFB-Nationalteam: Ein Plädoyer von Foda für Foda

„Ich bin jetzt schon sehr, sehr lange in diesem Land, mir gefällt es hier nach wie vor, ich mag die Mentalität und weiß, wie die Sichtweisen im Fußball hier sind. Daher ist es für mich manchmal nicht ganz nachvollziehbar, dass es oft nur Schwarz oder Weiß gibt“, so Foda. „Man muss schon auch sehen, was die Mannschaft geleistet hat, wir sind vier Jahre miteinander zusammen, haben in den letzten drei Jahren extrem viel erreicht, die Spieler haben einen tollen Job gemacht, wir waren zuvor noch nie in einem EM-Achtelfinale, haben uns in der Nations League für die Gruppe A qualifiziert.“