Mopedfahrerin zu Sturz gebracht: Zeugen gesucht

Gegen 21.45 Uhr fuhr eine16-jährige Mopedlenkerin aus dem Bezirk Liezen auf der Phyrnpass Bundesstraße, von Liezen in Richtung Oberösterreich. Auf Höhe der Feuerwehr Pyhrn wurde das Mädchen von einem überholenden Autolenker gestreift und kam zu Sturz. Der Lenker, es war vermutlich in einem dunklen Audi unterwegs, habe zwar kurz angehalten, seine Fahrt jedoch ohne auszusteigen fortgesetzt. Die 16-Jährige begab sich in ein Krankenhaus, wo eine schwere Verletzung im Handgelenk und zahlreiche Prellungen festgestellt wurden.