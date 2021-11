Wohnraum-Initiative: Neues Leben auf Dachböden

Und dieser Bestand hat offenbar Sanierungsbedarf, der ohnehin in die Millionen geht. 45 historische Dächer haben Wissenschafter der TU Graz in der Landeshauptstadt unter die Lupe genommen, Ergebnis: „82 Prozent davon müssen innerhalb der nächsten fünf Jahre instand gesetzt werden“, so Holzbau-Experte Gerhard Schickhofer. Dabei soll man eben auch gleich das Innenleben zu Wohnraum umwandeln und etwas „Gescheites“ schaffen. Nicht einmal der Denkmalschutz sollte sich, so die Planer, daran stören - weil sich die Hülle ja nicht ändert.