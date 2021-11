Seltener Apple-1 für 400.000 US-Dollar versteigert

Nur zwei Vorbesitzer

Laut Auktionshaus gehörte der versteigerte Computer bisher nur zwei Menschen: 1976 wurde er demnach von einem Professor für Elektrotechnik am Chaffey College im kalifornischen Rancho Cucamonga gekauft, der ihn im Jahr darauf für 650 Dollar an einen Studenten weiterverkaufte. Dieser hatte den Rechner bis zuletzt in seiner Garage gelagert.