Wolff kritisiert Bottas für freie „Bus-Spur“

Verstappen: „Es war genug Platz“

Verstappen sollte es recht sein. Er bremste in der ersten Kurve so spät wie kein anderer und düpierte damit sowohl Pole-Mann Bottas wie auch dessen Teamkollegen Lewis Hamilton. „Es war halt genug Platz“, erklärte Verstappen danach: „Und es geht schließlich immer darum, so spät wie möglich zu bremsen. So habe ich mich vom dritten auf den ersten Platz geschoben.“ Und den auch ins Zielgebracht.