Mutige Helfer auf vier Pfoten probten Ernstfall

Üben am Firmengelände

Während am Samstag bereits die Fachbereiche Kettensuche, Unterordnung sowie Höhentraining bei der örtlichen Feuerwehr angestanden sind, stieg man am Sonntag im Steinbruch der Firma Karner in Greifenstein in die Königsdisziplin. „Das Unternehmen stellt uns sein Gelände für Trümmertraining, Wegsuchen, Feinsuche und für Anzeigeübungen gratis zur Verfügung, wofür wir sehr dankbar sind“, so Lorenz weiters. Die Bilanz ist sehr positiv: „Der Einsatz der Kameraden ist großartig. Ein großes Dankeschön an alle zwei- und vierbeinigen Teilnehmer“, so das Fazit.