Stöger verliert mit Ferencvaros auch vierte Partie

Hit in der Liga

Stattdessen kann sich die Stöger-Truppe jetzt auf die nationale Meisterschaft konzentrieren. Dort liegt Ferencvaros aktuell auf Platz zwei - mit einem Punkt und auch einem Spielweniger als Leader Kisvadar. Genau der wartet am Wochenende. Am Sonntag kommt‘s zum Gipfeltreffen Erster gegen Zweiter.