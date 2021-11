Quelle bei Klosterruine birgt viele Geheimnisse

Wer mit offenen Augen im Wienerwald unterwegs ist, kennt die Quelle in der Nähe der Klosterruine am Riederberg bereits. Dass die Örtlichkeit auch einen polnisch-litauischen Bezug hat, weiß aber kaum jemand. Grünen-Mandatarin Dorota Krzywicka-Kaindel aus Gablitz, Bezirk St. Pölten, klärt auf: „Das Marienbild dort ist eine Kopie der berühmten Ikone der barmherzigen Muttergottes, die sich in Vilnius befindet. Sie gilt als wundertätig und ist eines der bedeutendsten Heiligtümer und Ziel von Wallfahrten für Gläubige aus Litauen, Polen und Weißrussland.“