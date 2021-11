Wenn der Sprössling unter Harnreflux leidet

Üblicherweise wird der in den Nieren produzierte Urin über die Harnleiter in die Blase geleitet, dort gesammelt und schließlich ausgeschieden. Ein defekter Verschlussmechanismus am Übergang zwischen Harnleitern und Blase führt jedoch dazu, dass dieses System nicht mehr wie eine Einbahnstraße funktioniert, sondern Urin in den Harnleiter zurückfließt (vesikoureteraler Reflux). 1-2% der Kinder sind davon betroffen, wie Prim. Josef Oswald, Leiter der Kinderurologie am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern (OÖ), berichtet. Der rückwärts gerichtete Harnfluss und ein Aufsteigen von Bakterien in den oberen Harntrakt bewirken eine Anfälligkeit für obere Harnwegsinfekte. „Unbehandelt verursacht dies irreversible - das heißt nicht wieder umkehrbare - Schädigungen und Narbenbildungen in den Nieren bis hin zu Schwäche oder gar zum Versagen des Organs“, erklärt Prim. Oswald.