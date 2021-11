Impfpflicht: Italien erwägt Ausweitung

Protestwelle gegen 3G-Pflicht am Arbeitsplatz

Seit Mitte Oktober gilt die 3G-Regel in Italien nicht nur als weitgehende Voraussetzung zur Teilnahme am öffentlichen Leben, sondern auch am Arbeitsplatz. Bereits damit konnte ein gewisser „Draghi-Effekt“ bei der Impfbereitschaft verzeichnet werden. Doch gleichzeitig haben auch die Proteste gegen die Pandemie-Maßnahmen an Zahl und Intensität zugenommen. Dabei kam es nicht nur zu gewalttätigen Ausschreitungen, sondern auch zu Hafenblockaden.