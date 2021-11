Monsterwelle - dieser Ritt raubt einem den Atem

Grund für die Riesenwellen vor Nazare ist ein Unterwassercanyon mit bis zu 5000 Metern Tiefe und 200 Kilometer Länge, der 200 Meter entfernt von den Klippen der Stadt endet. Über der dort noch immer 150 Meter tiefen Schlucht haben die Wellen dieselbe Geschwindigkeit wie im Ozean. Da sich solche Ungetüme nicht mehr vom Strand aus anpaddeln lassen, ziehen Jetskis die Surfer in die Dünung hinein. Die Hände sind fest am Seil, die Füße in Schlaufen auf dem Brett fixiert. Am höchsten Punkt der Welle lassen die Ausnahmeathleten das Seil los, flitzen mit mehr als 70 km/h die Wasserwand hinunter. Steudtner erhält bei seinen Ritten Unterstützung von einem großen Team. Ein Beobachter mit Fernglas auf der Klippe gibt Tipps für die beste Welle, Rettungsfahrer auf Jetskis stehen bereit. Am Strand beobachtet ein extra aus Deutschland eingeflogener Militärarzt, der im Notfall sofort Erste Hilfe leistet, alles. „Wer etwas Gefährliches tut und sich nicht um die Sicherheit kümmert, handelt total fahrlässig“, sagt Steudtner, dessen Mutter Katharina Österreicherin ist.