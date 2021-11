Nicaragua soll Internet-Trollfarm betrieben haben

„Eine der schlimmsten Diktaturen der Welt“

Der frühere Revolutionär Ortega regiert Nicaragua seit 2007 und hatte die Geschicke des Landes schon von 1979 bis 1990 geführt. Er strebt bei den Präsidentschaftswahlen am 7. November seine vierte Amtszeit in Folge an. Die Opposition bezeichnet die Wahl als Farce. Seit Mai wurden mehr als 30 Politiker, Geschäftsleute, Journalisten und Aktivisten verhaftet - darunter sieben Präsidentschaftskandidaten.