Süßmeisterei in Bahnhof droht bitteres Schicksal

Mit neuem Leben wurde der damals ungenutzte Bahnhof in St. Aegyd am Neuwalde im Bezirk Lilienfeld vor nunmehr sieben Jahren erfüllt. Die Familie Oysmüller hat darin ihre Süßmeisterei errichtet. Doch nun droht der beliebten Konditorei das Aus. Denn Anna und Herbert Oysmüller halten die Kündigung in ihren Händen.