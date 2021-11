Spielerfrau bringt Solskjaer in die Bredouille

Eine Spielerfrau bringt Manchester-United-Coach Ole Gunar Solskjaer in die Bredouille, ja in Erklärungsnot. Dass ihr Mann Anthony Martial am Wochenende beim ManUniteds 3:0-Sieg gegen Tottenham in der Premier League nicht im Kader war, habe mitnichten etwas mit der kolportierten Leistenverletzung zu tun, schreibt Melanie Martial öffentlich. Genau diese Leistenverletzung hatte Coach Solkjaer aber als Grund für Martials Absenz genannt.