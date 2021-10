Keine amtliche Einladung für dritte Impfung nötig

Wohl auch ob der jüngsten Staatsaffäre in Wien ist die Pandemiebekämpfung bei der Bundesregierung etwas in den Hintergrund gerückt. Eben das bemängeln zumindest einige heimische Senioren. Vor allem über die so wichtige Auffrischungsimpfung fühlen sich die Landsleute zu wenig informiert. Klarheit schafft nun Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig: „Alle jene Personen, für die das Nationale Impfgremium die dritte Dosis empfiehlt, können diese schon seit Wochen in Anspruch nehmen. Es braucht keine amtliche Einladung, um sich einen Termin zu buchen oder sich bei einem Impfbus ohne Anmeldung impfen zu lassen.“