„Das Virus hat manche erst wirklich wachgerüttelt“

Kein Wunder, dass sich der Tod da ins Leben drängt. Nur: In der Pandemie beschäftigt die Thematik nicht nur rund um den Gedenktag. Und das spüren speziell die Bestatter, wie etwa auch in der Bestattung Sterzl in St. Johann. „Wir verzeichnen mehr Vorbereitungssitzungen. Das Thema Tod ist in der Krise im Alltag einfach präsenter, das bringt viele zum Nachdenken“, sagt Bestatter Nico Mösinger, der mit seinen Eltern den Betrieb führt. Vor allem Finanzielles beschäftigt die Pongauer – mit zumindest 2500 Euro schlagen Begräbniskosten zu Buche. „Oft ist es den Leuten ein Anliegen, den Angehörigen das zu ersparen. Es gibt viele Möglichkeiten, von Versicherungen bis hin zu Vorabzahlungen“, so Mösinger.