Barca-Trainer: Vier Kandidaten, ein großer Favorit

Zuletzt wurde auch immer wieder Roberto Martinez mit den Katalanen in Verbindung gebracht. Er kümmert sich seit 2016 um die belgische Nationalmannschaft. Xavi, Barjuan, Gallardo, Martinez - oder gibt‘s am Ende doch eine Überraschung? Man darf jedenfalls gespannt sein, wer beim Klub von ÖFB-Teamspieler Yusuf Demir in Zukunft an der Seitenlinie stehen wird …