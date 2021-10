Tennis-Star Zverev: „Sophia hat viel Verständnis“

Eine sehenswerte Leistung bot Alexander Zverev bei seinem Auftaktsieg über Filip Krajinovic. Doch den schönen Ballwechseln zum Trotz wird sicher der ein oder andere (männliche) Fan auch in die Spieler-Box des Deutschen geäugt haben, in der seine Freundin Sophia Thomalla das Match gespannt verfolgte. „Sophia ist sehr verständnisvoll, weiß, was mir Tennis bedeutet“, freut sich die Nummer vier der Welt. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Gernot Bachler.