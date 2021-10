Liga greift durch! Strafen nach Ausschreitungen

Die jüngsten Ausschreitungen bei der Begegnung der französischen Fußballclubs AS St. Étienne und SCO Angers haben Folgen. Das nächste Heimspiel von St. Étienne am 7. November gegen Clermont Foot 63 wird als Geisterspiel komplett ohne Fans stattfinden, wie die Disziplinarkommission der französischen Fußballliga am Montagabend entschied. Beim Auswärtsspiel gegen den FC Metz am kommenden Samstag wird demnach die Tribüne für mitgereiste St. Etienne-Fans gesperrt.