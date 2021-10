Baldwin-Drama: Kommt nun neuer Hollywood-Prozess?

Anklage auch bei Drama um Alec Baldwin?

Trotz der tödlichen Tragödie kam der Film zuvor im Sommer 1983 in die Kinos. Nach dem jüngsten Todesfall soll der Film „Rust“ jedoch nie in den Kinos erscheinen. Außerdem zweifeln Rechtsexperten daran, dass für den tragischen Tod der Kamerafrau niemand zur Verantwortung gezogen wird - so auch Anwalt Bryan Sullivan: „Letztendlich sind die Verdächtigen Angestellte der Produktionsfirma. Jegliche Haftung würde bei einer Zivilklage von deren Versicherung übernommen werden.“