Baldwins Schussunfall: Filmwaffe enthielt Patrone

Kritik an Waffenmeisterin

US-Medien berichteten zudem über Kritik an der Waffenmeisterin, die für die ordnungsgemäße Handhabung aller Waffen am Set zuständig war. Die 24-jährige Hannah Gutierrez-Reed war während des Drehs für die Unglückswaffe verantwortlich. „Rust“ war erst der zweite Film, an dem sie in dieser Funktion beteiligt war.