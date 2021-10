600. Touchdown-Pass: Brady schreibt NFL-Geschichte

Die Arizona Cardinals sind als einziges Football-Team der US-Liga NFL weiter ungeschlagen. Beim 31:5 gegen die Houston Texans am Sonntag kam das Team von Trainer Kliff Kingsbury nach anfänglichen Problemen letztendlich zum mühelosen siebenten Saisonsieg. Ebenfalls gut in Form sind Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers. Der Quarterback erreichte beim 38:3-Erfolg gegen die Chicago Bears einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere: 600 Touchdown-Pässe.