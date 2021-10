Valentino Rossi: Die große Abschiedsparty

Italien ist Valentino-Rossi-Land! Der Doktor der MotoGP holte in Misano drei Siege, stand sechsmal am Podest. Am Wochenende fährt der neunfache Weltmeister ein letztes Mal vor seinen italienischen Tifosi. „Ich wäre gerne konkurrenzfähig“, seufzt der Motorrad-Held, der mit Saisonende seine Karriere beendet. „Aber ich verspreche, dass ich alles geben werde.“