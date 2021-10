MotoGP LIVE ab 14.10 Uhr: Qualifying in Misano

Letztes Heimrennen

Rossi bestreitet am Sonntag sein 44. und letztes WM-Rennen auf italienischem Boden. In Imola, Mugello und Misano konnte er bislang 14 Heimsiege holen, der letzte datiert allerdings aus dem Jahr 2014. Rossi: „Mein Gefühl mit dem Bike war gut, ich war nicht weit weg von den Top 10. Bei den gemischten Bedingungen, wie sie am Nachmittag waren, leiden wir sehr. Da war es sehr schwierig das Bike zu fahren.“