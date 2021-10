Impfung bei Jugendlichen zu 90 Prozent effektiv

Die Daten wurden zwischen dem 8. Juni und dem 14. September dieses Jahres erhoben, berichten an der Studiendurchführung beteiligte Wissenschafter. Also während der vierten Corona-Welle in Israel, in der die Delta-Variante das Infektionsgeschehen dominierte. Wie sich die Impfung auf das Risiko auswirkt, schwer zu erkranken, ins Krankenhaus zu müssen oder zu sterben, konnten die Wissenschafter nicht angeben. Solche Fälle seien bei Jugendlichen zu selten.