Training für Körper und Seele

Die meisten Erwachsenen waren schon einmal bei der Physiotherapie. Aber warum bereits ein Neugeborenes oder Kleinkind diese Art der Behandlung nach einem Krankenhausaufenthalt benötigt und wie sie abläuft, ist den meisten unklar - wir haben nachgefragt. Die Basis jeder Therapie stellt ein Gespräch zwischen Physiotherapeut und Eltern dar, in dem bestimmte Fragen unter die Lupe genommen werden: Welche Probleme hat der Nachwuchs, was der Arzt verordnet? Welche Ziele soll das Kind erreichen? Bei den Jüngsten muss man außerdem noch stärker als bei Erwachsenen auf ihre Persönlichkeit und ihr Empfinden achten. Und die Behandlung sollte natürlich auch Spaß machen. Die Kleinen werden meist von Mama oder Papa in die Praxis gebracht, manche benötigen aber Hausbesuche. Wann ist das der Fall, wollten wir von Susanne Hutterer-Köpl, Physiotherapeutin aus Wels, OÖ, und Koordinatorin des Netzwerks Kinderphysiotherapie bei Physio Austria, wissen. „Hausbesuche sind dann notwendig, wenn Kinder nicht transportfähig sind“, erklärt sie. „Das wäre z. B. bei sehr schweren und häufigen epileptischen Anfällen üblich. Ich hatte etwa einen Patienten, der aufgrund eines Gendefekts an bis zu 300 Anfällen pro Tag und zusätzlich an Atemnot litt.“