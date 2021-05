Commerzialbank-Doku: „Der talentierte Herr Pucher“

„Wie konnte das überhaupt passieren?“ – Eine Frage, die nicht nur die Tausenden Geschädigten der Bank-Pleite und die Justiz beschäftigt. Ein Filmteam von HolyScreen Media, das von ehemaligen Addendum-Journalisten gegründet wurde, geht nun ebenfalls in einer Doku dieser Frage nach. In sechs Schritten stellt die Produktion nach, was es für ein handfestes Bankenfiasko braucht und wie es Pucher schaffte, an die 690 Millionen Euro zu erfinden und zu veruntreuen.