Amateurkicker wurden während des Spiels bestohlen

Am vergangenen Samstag fand im Oybele-Stadion von Oberstdorf das Bezirksligaspiel des FC Oberstdorf gegen den TV Bad Grönenbach statt. Die Oberstdorfer konnten einen frühen Rückstand bis zur Pause in eine 2:1-Führung umdrehen, ließen sich auch durch den Ausgleich in Hälfte zwei nicht aus der Fassung bringen und rückten am Ende durch den 3:2-Sieg in der Tabelle auf Rang drei vor.